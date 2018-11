Maltempo: domenica Salvini in visita a Terracina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, domenica 4 novembre, sarà a Terracina per testimoniare la vicinanza alle popolazioni colpite duramente dall’eccezionale ondata di maltempo che in questa città ha provocato due morti. Salvini sarà alle ore 10 nella Cattedrale di piazza Municipio dove assisterà alla Santa Messa. Subito dopo si recherà in visita nei luoghi della città colpiti dalla tragedia (centro storico alto e centro storico basso, viale della Vittoria e piazzale Aldo Moro)". Lo rende noto il Viminale. (Com)