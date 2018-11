I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: l'Autorità per gli investimenti libici nega che i beni congelati siano scomparsi in Belgio - L'Autorità per gli investimenti libici (Lia) ha smentito quanto riportato dai media nei giorni scorsi secondo cui alcune delle attività e dei beni della Libia congelati in Belgio sarebbero scomparsi. L’Autorità libica ha detto in una dichiarazione “che non ci sono prove a sostegno della tesi secondo cui i beni congelati in Belgio sono stati usati per finanziare le milizie”, aggiungendo che l'ultimo rapporto dei gruppi di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia non includeva tale violazione da parte della Lia. L’Autorità libica ha detto di aver iniziato a sondare le accuse, sottolineando che è pronta a lavorare con le Nazioni Unite e le autorità locali interessate per garantire che i beni libici siano protetti secondo le risoluzioni dell’Onu. (segue) (Res)