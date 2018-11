I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Algeria: presidente Bouteflika, miei risultati "sono innegabili" - Il presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, ha inviato un messaggio al popolo algerino in occasione del 64mo anniversario dello scoppio della guerra di liberazione nazionale, in cui ha chiesto l'accelerazione delle riforme economiche. In un messaggio alla Nazione in occasione del 64mo anniversario dello scoppio della Rivoluzione di liberazione, il capo dello Stato ha affermato che "se l'Algeria ha fatto progressi, motivo per essere orgogliosi, in termini di sviluppo in tutte le sue forme, tuttavia, dobbiamo impegnarci maggiormente per prenderci cura del resto dei bisogni sociali della nostra popolazione (...) e affrontare la sfida di accelerare le riforme economiche e la diversificazione del prodotto nazionale per meglio liberati dalla dipendenza dal petrolio e dalle fluttuazioni dei prezzi nei mercati internazionali ". Dopo aver ricordato che dopo l'indipendenza, "vi è stato l'inizio di un vasto processo di costruzione e costruzione", il presidente Bouteflika ha sottolineato che i risultati dell'Algeria indipendente “devono essere messi in relazione alla situazione precedente, una situazione segnata da oltre un quarto dei nostri sfollati, una struttura amministrativa quasi inesistente, un analfabetismo diffuso, povertà prevalente e ricchezza naturale ancora sotto l'influenza del colonizzatore”. (Res)