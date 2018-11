I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Congo-Kinshasa: epidemia di ebola, altri dieci decessi negli ultimi quattro giorni - Dieci nuovi decessi sono stati registrati in quattro giorni nell'epidemia di ebola nell'est della Repubblica democratica del Congo, portando così il bilancio a 180 morti. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Salute congolese. A metà ottobre le autorità congolesi hanno dichiarato di essere di fronte ad una “seconda ondata” dell'epidemia di ebola nella regione di Beni, nella provincia del Nord Kivu. A complicare la situazione ci sono poi i continui combattimenti tra i gruppi ribelli che continuano a imperversare nella provincia, che stanno ostacolando gli sforzi per contenere l'epidemia. Come denunciato di recente da Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, l'intensificarsi dei combattimenti sta infatti aumentando il rischio di diffusione del virus nel paese e nei vicini Ruanda e Uganda. “Nelle ultime settimane i combattimenti nella regione di Beni e nei dintorni hanno gravemente colpito gli operatori, costringendo la sospensione temporanea della risposta umanitaria e aumentando il rischio che il virus continui a diffondersi”, ha detto Dujarric nel corso di un briefing con la stampa. (segue) (Res)