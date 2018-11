I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Etiopia: lanciato programma liberalizzazione visti per cittadini africani - Il governo dell'Etiopia ha ufficialmente lanciato il programma di liberalizzazione dei visti per i cittadini africani che lavorano nel paese. L'evento, secondo quanto riporta l'emittente etiope "Fana", si è svolto ieri presso la sede dell'Unione africana alla presenza del presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, del ministro di Stato per gli Affari esteri, Hirut Zemene, dell'amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, e di altri funzionari governativi. "L'emissione di visti all'arrivo per tutti i cittadini africani dimostra chiaramente il nostro impegno a realizzare gli ideali e gli obiettivi dell'Ua in vista della libera circolazione delle persone e della realizzazione del nostro programma di integrazione", ha dichiarato il ministro di Stato. Il presidente della Commissione Ua, Moussa Faki, si è congratulato da parte sua con il governo dell'Etiopia per aver compiuto un passo così grande. "Questa misura dimostra l'impegno dell'Etiopia per l'adempimento dell'Agenda 2063 dell'Ua", ha aggiunto. (segue) (Res)