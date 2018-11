I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Energia: Zimbabwe, australiana Invictus smentisce scoperta giacimenti di petrolio e gas a Muzarabani - La compagnia australiana Invictus Energy ha smentito l'annuncio dato ieri dal governo dello Zimbabwe secondo cui sarebbe stati scoperti dei giacimenti di petrolio e gas nel nord dello Zimbabwe. In una dichiarazione inviata oggi alla Borsa australiana, Invictus ha infatti precisato che sistemo ragionevoli possibilità che i giacimenti esistano, tuttavia sono necessarie ulteriori verifiche. Ieri il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, aveva annunciato la scoperta di giacimenti di petrolio e gas nella città settentrionale di Muzarabani e che le attività di esplorazione inizieranno entro la metà del 2020. "Invictus sta utilizzando i dati che sono stati generati da Mobil Oil nei primi anni '90, quando furono intrapresi i primi lavori geofisici di petrolio e gas nella zona di Muzarabani", si legge in una dichiarazione della presidenza. "Come parte dei suoi studi di esplorazione, Invictus ha ingaggiato un certo numero di aziende professionali in tutto il mondo con una vasta esperienza in petrolio e gas. I risultati sono stati positivi e puntano", ha aggiunto la dichiarazione, secondo cui sono in corso ulteriori studi in aree mirate e il governo di Harare siglerà presto un accordo di condivisione della produzione con la società australiana. (Res)