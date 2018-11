I fatti del giorno - America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro, a Moro "carta bianca" per guidare il ministero della Giustizia - Il magistrato brasiliano Sergio Moro, protagonista del filone delle clamorose inchieste contro la corruzione noto con il nome di "Lava Jato", avrà "carta bianca" nel prossimo governo di Jair Bolsonaro. Lo ha detto lo stesso presidente eletto commentando la decisione di Moro di accettare l'incarico di ministro della Giustizia nell'esecutivo che prenderà il via il 1 gennaio. Di fatto, i compiti del ministero verranno ampliati molto, proprio in omaggio alla fiducia che Bolsonaro ripone nel suo prossimo collaboratore. Il lavoro del magistrato alla guida della "Lava Jato", ha proseguito il presidente eletto, "è stato fatto molto bene", con sentenze anti corruzione che, tra le altre cose "mi hanno aiutato a crescere, politicamente parlando". La decisione di affidare il ministero al magistrato è stata criticata soprattutto dal partito dei lavoratori (Pt), la formazione più colpita dalle inchieste di Moro. "Se il Pt sta protestando per l'incarico, vuol dire che ho fatto la cosa giusta", ha detto Bolsonaro, secondo cui Moro ha avuto il merito di "mandare in prigione persone che non pensavano ci sarebbero passati neanche per dieci minuti". (segue) (Res)