I fatti del giorno - America latina (5)

- Venezuela-Usa: Maduro respinge nuove sanzioni su vendita oro, Trump scelga via del dialogo - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha respinto la nuova tornata di sanzioni imposte dagli Stati Uniti richiamando il presidente Donald Trump ad abbandonare la strada dello scontro e a scegliere quella del dialogo. Nella giornata di giovedì la Casa Bianca ha firmato un nuovo ordine esecutivo che colpisce le attività di esportazione dell'oro e altri settori dell'economia. "La nuova storia di gloria e indipendenza dell'America latina e dei Caraibi non potrà essere fermata né con l'embargo né con le sanzioni", ha detto Maduro citato dalla testata "Union Radio". A giudizio del capo dello stato, "il percorso da seguire è quello del dialogo e del lavoro congiunto, non quello della minaccia o delle sanzioni illegali". Le nuove misure disposte da Washignton, spiegava il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, proibisce alle persone e alle istituzioni statunitensi di prendere parte ad attività "corrotte o ingannevoli" di compravendita dell'oro. (Res)