I fatti del giorno – Europa orientale

- Energia: costruzione gasdotto Baltic Pipe può risolvere disputa su confine marittimo polacco-danese - I piani per la costruzione dell'oleodotto polacco-danese Baltic Pipe sul fondo del Mar Baltico stanno inducendo Varsavia e Copenaghen a porre fine alla disputa sui confini marittimi tra i due paesi, in corso da 40 anni. Lo riferisce oggi il sito economico polacco "Money.pl" citando una nota del dicastero degli Esteri di Varsavia. Il ministero ha dichiarato che dopo "intensi negoziati", Danimarca e Polonia hanno concordato un confine marittimo che, una volta approvato definitivamente, delimiterà le zone di influenza dei due paesi nel Mar Baltico. Il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz aveva precedentemente definito l'accordo "equo" ed aveva espresso la convinzione che avrebbe potuto "rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione tra i paesi" nella regione del Mar Baltico. Baltic Pipe è un progetto energetico che collegherebbe la Polonia alla Norvegia attraverso la Danimarca, come parte degli sforzi di Varsavia per diversificare le forniture di gas e ridurre la dipendenza energetica polacca dalla Russia. (segue) (Res)