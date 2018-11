I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Kazakhstan-Russia: incontro tra presidente Nazarbayev e premier Medvedev, focus su cooperazione bilaterale - Il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha incontrato ieri il primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. Lo ha riferito alla stampa locale il servizio stampa dell’ufficio della presidenza kazakha, aggiungendo che le due parti hanno discusso le questioni più pressanti riguardo la cooperazione bilaterale tra Mosca ed Astana. Il capo di Stato ha poi sottolineato quanto i rapporti bilaterali tra i due paesi siano d’importanza strategica e caratterizzati da forte fiducia reciproca, e ha discusso con il premier russo una serie di questioni relative alla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’Unione economica eurasiatica (Uee), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e la Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Il capo di governo della Federazione Russa, di contro, ha sottolineato come il rafforzamento della cooperazione tra Astana e Mosca abbia portato ad un incremento dell’interscambio commerciale. “Il Kazakhstan rappresenta un partner strategico e un alleato importante per la Federazione Russa. È gratificante vedere che, nel corso dell’anno, rappresentanti dei nostri paesi hanno avuto l’opportunità d’incontrarsi e di discutere in varie occasioni, dal momento che, senza contatti di questo tipo, sarebbe impossibile mantenere un’interazione a tutti gli effetti”, ha dichiarato Medvedev. (segue) (Res)