I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Caucaso: Ossezia del Sud, parlamento annuncia ratifica accordo di cooperazione con la Siria - Il parlamento de facto dell’Ossezia del Sud (regione georgiana autoproclamatasi repubblica e riconosciuta dalla Russia) ha annunciato di essere pronto a ratificare l’accordo di amicizia e cooperazione con la Siria, firmato a fine luglio in occasione della visita a Damasco da parte del leader osseto, Anatolij Bibilov. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che il documento prevede il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito politico ed economico, e la creazione in Ossezia del Sud delle condizioni necessarie ad attrarre nuovi investimenti. (segue) (Res)