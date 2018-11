I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Immigrazione: premier ceco Babis, Praga non dovrebbe aderire a patto globale Onu - Il primo ministro Andrej Babis proporrà che la Repubblica Ceca, seguendo l'esempio di Ungheria e Austria, non aderisca al Patto globale delle Nazioni Unite sull'immigrazione. Il governo dovrebbe decidere la prossima settimana, ha aggiunto il premier, citato dall'agenzia "Ctk". Babis ha spiegato di dover discutere ancora con i rappresentanti del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), formazione di minoranza del governo. Il ministro degli Esteri Tomas Petricek (Cssd) ha detto che l'adesione al patto in questo momento sarebbe controproducente. Il premier ceco, in accordo con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ha detto che il patto cancella le differenze tra immigrazione legale e illegale e le sue disposizioni consentono diverse interpretazioni. (segue) (Res)