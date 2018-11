Gallerie d'Italia: 7° anniversario, Messina (Intesa Sanpaolo), impegnati nella diffusione di arte e cultura (2)

- "Per farlo - fa sapere Messina - contiamo sulla storia del nostro gruppo bancario costituito da istituti venuti alla luce in un arco temporale che spazia dal XVI secolo al ‘900 e diffusi in tutte le Regioni del Paese, accomunati dalla vocazione alla condivisione del proprio patrimonio artistico e allo sviluppo civile e culturale del Paese. Per queste ragioni abbiamo potuto dar vita ad complesso di proprietà artistiche unico, composto da opere pittoriche, sculture, collezioni che spaziano dai vasi attici a Andy Warhol. Un vasto patrimonio in perenne condivisione con la comunità e oggetto di scambi con primarie istituzioni culturali internazionali. In questo percorso il ruolo di Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, è stato, negli ultimi 35 anni, determinante. Così come il suo contributo alla definizione di un progetto unitario in questo campo, il 'Progetto Cultura'". "Intesa Sanpaolo si è saputa affermare in Italia e in Europa come gruppo bancario leader grazie alle capacità delle persone che ne fanno parte. Queste stesse capacità sono messe al servizio del grande progetto realizzatosi con l’apertura al pubblico dei poli museali ospitati in edifici dal grande valore architettonico a Milano, a Vicenza, a Napoli. I riconoscimenti vanno a chi è impegnato nei Musei e nel Progetto Cultura, anche se ormai sono sempre più le persone di Intesa Sanpaolo a sentirsi testimonial dei nostri progetti in campo culturale", conclude il ceo. (com)