Commemorazione Rsi: Sala, molto contento che il prefetto sia stato al mio fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto contento che il prefetto in questa prima occasione sia stato al mio fianco. A dichiararlo a margine della Cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito alla decisione del prefetto Renato Saccone di non consentire manifestazioni politiche durante la commemorazione avvenuta ieri al Campo X. “Il prefetto lo conosco da tanti anni, da quando era qui a Milano - ha continuato Sala - mi sembra una persona preparata e animata da buone intenzioni. Quello che gli ho detto è che quando si parla di sicurezza la prima cosa è lavorare insieme tra forze dell’ordine, Comune e Regione”. (Rem)