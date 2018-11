Besana Brianza: 28enne investita da camion, fugge pirata della strada

- Una ragazza italiana di 28 anni è stata investita da un autocarro. È successo questa mattina alle 6.30 a Besana in Brianza. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale di Monza. Da una prima ricostruzione pare che la 28enne stesse camminando in via Rivabella, una strada sprovvista di marciapiede e sia stata travolta dal pirata della strada che è poi scappato senza prestare soccorso alla vittima. Indagano i carabinieri.(Rem)