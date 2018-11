Nato: sottosegretario georgiana Tsikhelashvili, Alleanza atlantica è l'unica opzione per il paese

- La Nato è l’unica opzione possibile per la sicurezza della Georgia. Lo ha detto la sottosegretario per la Riconciliazione e i Diritti civili georgiana Ketevan Tsikhelashvili nel suo discorso alla Conferenza sulla difesa e sicurezza sulla politica della porta aperta dopo il vertice della Nato che si è tenuto oggi a Tbilisi. Tsikhelashvili, riferisce “Interpressnews”, si è concentrata sulle minacce dell'occupazione e sull'importanza dell’Alleanza atlantica per la Georgia. "Oggi discutiamo di una delle questioni critiche per la Georgia: le prospettive di adesione alla Nato; l'agenda delle riforme georgiane; il processo di trasformazione su questa strada; e le politica della porta aperta della Nato”, detto la sottosegretario. “Stiamo discutendo di tutto questo nel contesto del vertice di Bruxelles dello scorso luglio, un evento che è stato molto importante per noi dimostrare ancora una volta il successo della Georgia sulla via dell'integrazione euro-atlantica e ribadire cosa significa l'appartenenza alla Nato per la Georgia. Non è solo una scelta: questa è l'unica opzione per un paese che si confronta con una sfida come l'occupazione di una parte del suo territorio", ha detto Tsikhelashvili. (Res)