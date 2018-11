Camerun: al via processo a leader separatisti anglofoni

- E' iniziato a Yaoundé, capitale del Camerun, il processo al leader dei separatisti anglofoni dell'auto-proclamata repubblica di Ambazonia, Julius Ayuk Tabe, e ad altre nove persone. Gli imputati, secondo quanto riferiscono i media camerunesi, sono accusati di aver dato vita al movimento secessionista che da mesi sta scuotendo le regioni anglofone del Nordovest e del Sudovest del Camerun. I legali degli imputati hanno chiesto la libertà vigilata per i loro assistiti e la corte ha aggiornato a giovedì 15 novembre l'udienza per decidere sulla richiesta di rilascio provvisorio. Le violenze nelle regioni anglofone sono riscopriate in concomitanza con le elezioni presidenziali dello scorso 7 ottobre, vinte dal presidente uscente Paul Biya che è stato rieletto per un settimo mandato alla guida del paese. (R)