Maltempo: tra ieri e la notte circa mille interventi della polizia locale

- Giornata di superlavoro quella di ieri per la Polizia locale di Roma capitale. Circa mille gli interventi effettuati, principalmente a causa del maltempo: 600 nelle ore diurne, circa 350 nella nottata. Numerosi i sottopassi allagati nella giornata di ieri, oggi riaperti tranne il sottopasso sulla Tiburtina altezza stazione ferroviaria. Poi ancora interventi per chiusura e messa in sicurezza strade allagate o interessate da crollo alberi e rami. Gli allagamenti hanno particolarmente colpito le zone della Prenestina, Togliatti, Casilina, ostiense, Ardeatina, Laurentina.(Rer)