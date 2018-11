Sudan: Onu, perseguire forze di sicurezza responsabili degli attacchi in Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, riunito nella notte scorsa per esaminare la situazione del Sudan, ha chiesto alle autorità di Khartum di perseguire gli ufficiali delle forze di sicurezza responsabili degli attacchi avvenuti nel Darfur fra il 2014 e il 2016 e di cooperare con la Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aia. E' quanto si legge nel rapporto stilato al termine della riunione, che invita alle autorità sudanesi di porre fine alle esecuzioni mediante crocifissione e lapidazione e a fermare i procedimenti giudiziari e le intimidazioni di giornalisti, critici e attivisti. "Il Comitato è preoccupato per il fatto che (il Sudan) non collabori con la Corte penale internazionale, che ha emesso mandati di arresto contro cittadini e funzionari sudanesi con l'accusa di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra", si legge nel documento. "Abbiamo parlato del fatto che gli attacchi su larga scala ai civili, comprese le operazioni in Darfur tra il 2014 e il 2016, sono rimasti impuniti", ha detto Sarah Cleveland, vicepresidente del panel, in un briefing con la stampa. La Cpi ha emesso mandati di arresto nei confronti del presidente Omar al Bashir nel 2009 e nel 2010 per i presunti crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel conflitto in Darfur. (segue) (Res)