Sudan: Onu, perseguire forze di sicurezza responsabili degli attacchi in Darfur (2)

- Scoppiato nel febbraio 2003, il conflitto del Darfur vede contrapposti i janjawid (letteralmente "demoni a cavallo"), un gruppo di miliziani arabi reclutati fra i membri delle locali tribù nomadi dei baggara, e la popolazione non baggara della regione, principalmente composta da tribù dedite all'agricoltura. Da allora sono state approvate diverse risoluzioni dal Consiglio di sicurezza, è stata inviata sul posto una missione dell'Unione africana (Amis) e il caso è stato discusso presso la Corte penale internazionale dell'Aia. Nel luglio scorso il presidente Bashir ha esteso di altri sei mesi il cessate il fuoco unilaterale nelle zone di conflitto, che resterà in vigore fino al prossimo 31 dicembre. In precedenza Bashir aveva esteso fino alla fine di giugno il cessate il fuoco allo scopo di creare un ambiente favorevole per la ripresa dei colloqui di pace sotto la mediazione del Gruppo di attuazione ad alto livello dell'Unione africana (Auhip) per porre fine al conflitto armato negli stati del Nilo Azzurro e del Kordofan meridionale e nel Darfur. Il processo di pace è stato interrotto nell'agosto 2016 dopo il fallimento dei colloqui fra governo e gruppi armati. (Res)