Kazakhstan: via oggi ad Astana a sessione Consiglio capi di governo della Comunità degli Stati indipendenti

- Ha preso il via oggi ad Astana, in Kazakhstan, una sessione del Consiglio dei capi di governo della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, aggiungendo che, durante il primo colloquio nel formato ristretto, i premier dei vari paesi discuteranno una serie di questioni relative alla cooperazione in ambito economico nel quadro della Csi, e decideranno una data per la prossima sessione. L’agenda preliminare del colloquio nel formato allargato, invece, prevede la discussione di 13 punti riguardanti un incremento della cooperazione in vari ambiti. In particolare, riferisce “Kazinform”, i presenti discuteranno un accordo che prevede una maggiore collaborazione tra i paesi aderenti alla Comunità per assicurare una rapida risposta nell’eventualità di un’emergenza nucleare, e ripasseranno alcuni aspetti del Programma interstatale per la bonifica dei territori danneggiati dall’industria per l’estrazione dell’uranio. In aggiunta, i capi di governo discuteranno una serie di misure da adottare per la preservazione delle foreste, e firmeranno un protocollo per lo scambio e la condivisione di dati elettronici relativi all’amministrazione fiscale. (Res)