Iraq-Giordania: premier Mahdi riceve ministro Esteri Safadi, focus su rafforzamento relazioni bilaterali

- Il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha ricevuto il ministro degli Esteri giordano, Ayman al Safadi. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ufficio dell’esecutivo di Baghdad. Mahdi e Safadi hanno discusso delle strategie per migliorare le relazioni bilaterali nei settori del commercio, degli investimenti, della sicurezza, dell’energia e dell’industria, oltre che della situazione regionale. Il capo della diplomazia giordana ha espresso le congratulazioni da parte di re Abdullah II a Mahdi per la formazione del nuovo governo iracheno, sottolineando il valore delle relazioni bilaterale. Da parte sua, il premier iracheno ha evidenziato che i due paesi sono partner in una serie di ambiti e ha espresso la volontà di superare gli ostacoli burocratici per promuovere l’azione comune. Inoltre, l’Iraq ha bisogno di un rapido sviluppo e di procedere con la fase della ricostruzione dopo la distruzione provocata dalla presenza dello Stato islamico, ha spiegato Mahdi. Il neo primo ministro dell’Iraq ha evidenziato l’importanza del lavoro congiunto con Giordania e Siria per garantire la sicurezza e proseguire la lotta contro le cellule terroristiche.(Irb)