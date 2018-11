Nomadi: Associazione 21 Luglio, 35 sgomberi forzati in 10 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2017 gli sgomberi forzati registrati nei confronti delle comunità rom erano stati 33 – commenta Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio - L’anno precedente ne avevamo segnalati 28. Siamo quindi di fronte ad una preoccupante impennata. Sorprende inoltre constatare come, dopo l’insediamento del Governo Conte, il numero medio mensile sia quasi più che doppio, arrivando quasi a 5 sgomberi forzati al mese. Il Piano rom della Giunta Raggi, presentato 17 mesi fa – continua Stasolla - prevedeva il superamento dei 'campi' della Capitale. Ad oggi nessun insediamento risulta superato mentre, in compenso più di 1.000 persone sono state spostate da un punto all’altro della città. La chiusura di Camping River, avvenuta nel luglio scorso, ha portato ad avere oggi più di 100 persone per strada. Soggetti che, dopo l’allontanamento dall’insediamento di via Tiberina, già hanno subito ulteriori sgomberi, tutti registrati in assenza delle garanzie procedurali previste dai Comitati delle Nazioni Unite"."Nel constatare tale grave violazione dei diritti umani", Associazione 21 luglio "attende risposte concerete dalle autorità locali e chiede alle stesse una revisione significativa del 'Piano rom' che, a fronte di spese elevate, di annunci e promesse, non sta registrando significativi impatti sul territorio comunale". (Com)