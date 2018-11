Bahrein: sventato tentativo di fuga di ricercati per accuse di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sventato un tentativo di facilitare la fuga al di fuori dal Bahrein in barca di sei latitanti ricercati per terrorismo. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Manama. L'imbarcazione era attrezzata per trasportare i fuggiaschi e salpare dalla costa di Samaheej, si legge nella nota del ministero. Le indagini hanno rivelato che uno degli arrestati era in contatto con un altro fuggiasco di una cellula terroristica con sede in Iran, che organizzava l'operazione di fuga. Le indagini hanno anche portato all'identificazione e all'arresto di alcuni individui sospettati di aver ospitato e aiutato i sei fuggiaschi, ha aggiunto il ministero. La Direzione generale dell'Investigazione criminale e delle scienze forensi in Bahrein ha intrapreso un'azione legale per denunciare i fuggitivi alla pubblica accusa. (Res)