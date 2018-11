Arabia Saudita: principe ereditario incontra i leader cristiani evangelici statunitensi

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha ricevuto nella capitale Riad una delegazione di leader cristiani evangelici degli Stati Uniti, che attualmente stanno visitando il regno come parte di un tour della regione. Durante l'incontro, le due parti hanno sottolineato l'importanza degli sforzi congiunti per promuovere la coesistenza, la tolleranza e la lotta contro l'estremismo e il terrorismo, si legge in una nota dell’agenzia di stampa saudita “Spa”. All'incontro hanno partecipato il principe saudita Khalid bin Salman, ambasciatore del regno a Washington, il segretario generale della Lega mondiale musulmana, lo sceicco Mohammed Alissa e il ministro degli Esteri saudita, Adel al Jubeir. (Res)