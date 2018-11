Difesa: capo Stato maggiore indiano Rawat, non abbiamo ambizioni extraterritoriali

- L'India non ha ambizioni extraterritoriali, ma il suo obiettivo è quello di garantire un ambiente favorevole di sicurezza esterna e interna per il progresso economico senza ostacoli e lo sviluppo socio-politico: lo ha detto oggi il capo di Stato maggiore dell'Esercito dell'India, generale Bipin Rawat, secondo cui la sovranità contestata dei territori marittimi rappresenta una sfida importante in Asia orientale e nel Mar Cinese Meridionale, e questi confini contesi marittimi minacciano le acque internazionali. Il generale Rawat è intervenuto in un seminario su "Evoluzione geo-politica della regione indo-pacifica - Sfide e prospettive”, affermando che la politica di sicurezza dell’India deriva da due cardinali di base: nessuna ambizione extraterritoriale e niente trasposizione delle nostre ideologie sugli altri. “E’ necessario un ambiente di sicurezza interno per un progresso economico senza ostacoli e uno sviluppo sociopolitico, per cui la stabilità nella regione indo-pacifica è essenziale”, ha aggiunto. (segue) (Inn)