Difesa: capo Stato maggiore indiano Rawat, non abbiamo ambizioni extraterritoriali (2)

- Al seminario è intervenuto anche Harinder Sidhu, alto commissario dell'Australia in India, secondo cui Canberra è disposta a partecipare all'esercitazioni di Malabar. "Ha senso per l'Australia effettuare esercitazioni con i paesi con chi si è in stretto contatto negli oceani Indiano e Pacifico", ha detto Sidhu. Malabar è un’esercitazione trilaterale tra India, Stati Uniti e Giappone, e l'Australia è entusiasta di aderire all'esercitazione navale. “Grazie a interessi comuni e alla sua posizione strategica nell'Indo-Pacifico, l'Australia dovrebbe essere considerata tra i primi partner dell’India”, ha aggiunto Sidhu. (Inn)