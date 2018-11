Brasile: Moro ministro Giustizia, legali Lula denunciano imparzialità nei processi

- Le condanne inflitte all'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sono viziate da un intento persecutorio e da una connotazione politica del magistrato Sergio Moro, come prova la sua fresca nomina al ministero della Giustizia nel prossimo governo di Jair Bolsonaro. Lo sostengono i legali di Lula, pronti a presentare una richiesta di scarcerazione per l'ex capo dello stato che sconta una condanna di dodici anni e un mese per corruzione e riciclaggio di denaro, comminata in prima istanza dallo stesso Moro. Gli atti del magistrato sarebbero privi dei requisiti di "imparzialità e indipendenza" necessari per un processo giusto, sostengono i legali ponendo l'accento sulle presunte trattative di Moro per ottenere un ruolo nel governo che entrerà in funzioni il 1 dicembre. (segue) (Brb)