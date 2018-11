Brasile: Moro ministro Giustizia, legali Lula denunciano imparzialità nei processi (2)

- Moro, protagonista del filone delle clamorose inchieste contro la corruzione noto con il nome di "Lava Jato", ha accettato di assumere la guida del ministero di Giustizia, le cui competenze verranno comunque molto ampliate. La decisione ha sollevato da subito le critiche del partito dei lavoratori (Pt), la formazione di Lula e dell'altro ex presidente Dilma Rousseff. "Se il Pt sta protestando per l'incarico, vuol dire che ho fatto la cosa giusta", ha detto il presidente eletto Jair Bolsonaro, secondo cui Moro ha avuto il merito di "mandare in prigione persone che non pensavano ci sarebbero passati neanche per dieci minuti". Il lavoro del magistrato alla guida della "Lava Jato", ha proseguito il presidente eletto, "è stato fatto molto bene", con sentenze anti corruzione che, tra le altre cose "mi hanno aiutato a crescere, politicamente parlando". (segue) (Brb)