Meteo: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella notte e in mattinata da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, dal pomeriggio generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Entro la mattinata precipitazioni locali, anche sotto forma di rovescio, sulla pianura orientale. Estensione al resto dei settori pianeggianti e prealpini dal pomeriggio. Piogge meno probabili ad ovest. Minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento. Valori minimi in pianura intorno a 8°C, massimi intorno a 15°C. (Rem)