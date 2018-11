Meteo: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su pianura e Appennino cielo in prevalenza molto nuvoloso nella prima parte del giorno, seguiranno ampie schiarite. Da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sulle Alpi. Precipitazioni deboli a carattere sparso in mattinata su bassa pianura e Appennino, generalmente assenti dal pomeriggio. Minime e massime in diffuso rialzo. (Rem)