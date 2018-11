Grande Guerra: Sylos Labini (CulturaIdentità), un gesto simbolico per i giovani italiani che morirono in trincea

- Un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutti i ministri per ricordare con un gesto simbolico i giovani italiani che morirono nelle trincee della Grande Guerra. Lo ha lanciato dalle pagine de Il Giornale Edoardo Sylos Labini attore, regista, fondatore dell'Associazione CulturaIdentità, movimento di intellettuali, artisti, associazioni, imprenditori che vogliono rilanciare la cultura e l'identità italiana. Nell'appello Sylos Labini ha proposto di leggere pubblicamente una lettera o di dedicare nel proprio dialetto un ricordo a questi Eroi spesso dimenticati. L'hastag dell'iniziativa è #4novembreculturaidentità. "Spesso - ha sottolineato Sylos Labini - un gesto simbolico come questo può valere più di cento ddl, perchè si è fatto veramente troppo poco, a livello istituzionale, per ricordare il sacrificio di chi cento anni fa morì per noi e per la nostra storia patria".(Ren)