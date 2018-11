Cultura: dal 6 novembre la mostra di Gennaro Regina al "Clubhouse" Barberini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gennaro Regina al "Clubhouse" Barberini, il business club di Roma, con la sua mostra "The Breath of the Earth". Il 6 novembre dalle ore 18.30, le sale del multispazio di via San Basilio 48 ospiteranno la mostra personale dell’eclettico artista napoletano. Regina porterà nella capitale alcune tra le sue opere più’ rappresentative e altre che rappresentano il suo dark side per un totale di 17 opere.Regina, dedicherà ad ogni sala, una video-proiezione di un movie - docucorto. Ad ogni sala la sua musica, le sue opere. Un appuntamento che aggiunge l’ingrediente cultura, al meltingpot di design e co-working del "Clubhose", che nasce dalle ceneri del teatro delle Erbe nel cuore di Roma.(Rer)