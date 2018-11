Sri Lanka: l’Ue minaccia la revoca dei privilegi commerciali

- L’Unione europea valuterà la revoca dell’accesso agevolato al mercato comunitario concessa allo Sri Lanka, in risposta all’allontanamento di Colombo dagli impegni assunti in materia di tutela dei diritti umani e civili. Lo ha dichiarato ieri l’ambasciatore dell’Ue nel paese, Tung-Lai Margue. “Lo Sri Lanka ha ottenuto un sistema di preferenze generalizzate (Spg) sulla base di determinati impegni, e se quei commenti non verranno rispettati, valuteremo la revoca”, ha dichiarato l’ambasciatore. L’Ue teme che il ritorno di Mahinda Rajapaksa alla carica di primo ministro possa far deragliare i modesti progressi nel processo di riconciliazione nazionale, dopo la guerra con la minoranza etnica Tamil costata la vita a decine di migliaia di persone, e conclusasi proprio quando Rajapaksa era presidente. (segue) (Inn)