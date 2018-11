Sri Lanka: l’Ue minaccia la revoca dei privilegi commerciali (5)

- Lo scorso marzo il governo dello Sri Lanka ha nominato una commissione speciale incaricata di indagare le sparizioni durante la guerra civile, che si è protratta nel paese dal 1983 al 2009. L’annuncio è giunto tre anni dopo l’elezione del presidente Maithripala Sirisena, che prima di assumere il suo incarico aveva promesso giustizia per le vittime del sanguinoso conflitto etnico. L’ufficio per le persone scomparse è stato ufficialmente inaugurato nella giornata di ieri da Sirisena, che è stato oggetto di ripetute critiche da parte della comunità internazionale proprio per i ritardi nell’indagine delle atrocità commesse dalla forze governative e dai ribelli Tamil durante la guerra. (segue) (Inn)