Sri Lanka: l’Ue minaccia la revoca dei privilegi commerciali (8)

- Il 28 novembre scorso il governo Sirisena si è appellato proprio alla controversa Legge sulla prevenzione del terrorismo per arrestare gli organizzatori di un evento in memoria dei militanti secessionisti Tamil deceduti nel corso della lunga guerra civile combattuta nel paese dal 1983 al 2009. L’evento, noto come “Maaveerar Naal”, viene celebrato il 27 novembre di ogni anno dal 1987, per celebrare i primi miliziani delle Tigri Tamil uccise in azione nel 1982, ed è proseguito anche dopo la definitiva sconfitta della milizia secessionista, nel 2009. (segue) (Inn)