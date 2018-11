Sri Lanka: l’Ue minaccia la revoca dei privilegi commerciali (9)

- Durante la presidenza di Mahinda Rajapaksa (2005-2015) l’evento è stato celebrato clandestinamente. Alla cerimonia commemorativa dello scorso anno, invece, hanno partecipato parlamentari e politici Tamil. L’apparente apertura del nuovo governo era stato accolto dai Tamil e dalla comunità internazionale come un incoraggiante passo verso la riconciliazione nazionale; il mese scorso, però, le forze di sicurezza del paese hanno intrapreso dure misure nei confronti degli eventi commemorativi nel nord-est del paese, dove è maggiore la concentrazione dell’etnia Tamil. Alla fine del mese scorso il ministro della Difesa, Ruwan Wijewardene, ha ordinato alla Divisione per le indagini sui terroristi- tristemente nota per il suo passato ricorso alla tortura – di indagare e arrestare tutti gli organizzatori dell’evento commemorativo. (Inn)