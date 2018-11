Balcani: oggi a Varna nuovo vertice a quattro fra Bulgaria, Grecia, Romania e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Varna, città bulgara sulle coste del Mar Nero, il quinto vertice a quattro fra Bulgaria, Grecia, Romania e Serbia. All’incontro partecipano premier bulgaro Bojko Borisov, gli omologhi greco Alexis Tsipras e romena Viorica Dancila e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic che dovranno valutare le misure intraprese in sinergia discusse durante l’ultimo vertice svoltosi a Salonicco. Alla colazione di lavoro che si terrà alla fine della sessione plenaria è prevista anche la partecipazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che da ieri si trova in visita in Bulgaria. La cooperazione a quattro, iniziata nell'ottobre 2017 a Varna, giunta alla quinta edizione, è un consesso di cooperazione fra i paesi dei Balcani su alcune importanti questioni della regione come stabilità, sicurezza, trasporti, infrastrutture, energia, economia e progetti transfrontalieri. I quattro leader discuteranno anche dell'accordo di Prespa – che dovrebbe sancire la definitiva soluzione alla questione del nome fra Grecia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) –, della risoluzione delle controversie fra Kosovo e Serbia, della prospettiva europea dei Balcani occidentali, della crisi dei rifugiati, e dell'iniziativa cinese 17+1. (Bus)