Usa: Trump avrebbe offerto l’incarico di ambasciatore Onu a Heather Nauert

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe offerto alla portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert, l’incarico di ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Lo ha riferito una fonte della Casa Bianca citata da Abc News. Non è ancora chiaro se Nauert abbia accettato o meno l’offerta; la portavoce subentrerebbe a Nikki Haley, che il mese scorso ha annunciato il ritiro dall’incarico entro la fine dell’anno. Nauert ha assunto l’incarico di portavoce del dipartimento di Stato ad aprile 2017, dopo una carriera come giornalista televisiva proprio alla Abc, e a Fox News. Dopo il licenziamento del segretario di Stato Rex Tillerson, Nauert era stata promossa sottosegretario di Stato per la diplomazia e gli affari pubblici facente funzione. (Was)