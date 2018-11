Cina-Italia: missione sottosegretario Geraci, prevista riunone con enti che gestiscono 20 mila startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario dello Sviluppo economico italiano, Michele Geraci, sarà nel pomeriggio in Cina per incontrare degli enti che gestiscono oltre 20 mila startup: “Voglio preparare il terreno per l’Erasmus dei nostri giovani startuppers”, ha scritto Geraci su Twitter. “Dall’India alla Cina, due Paesi che assieme assommano 2 miliardi 700 milioni di persone”, ha aggiunto il viceministro, che ha appena concluso una visita in India. “Siamo stati invitati dal governo indiano a contribuire allo sviluppo del loro settore agroalimentare: macchinari e sicurezza alimentare. Sarà cruciale un approccio granulare e studiare, Stato per Stato, dove siano le migliori opportunità”, ha affermato Geraci, che ha confermato che tornerà a breve in India, paese “i cui numeri di sviluppo sono sorprendenti: +7,5 per cento del Pil, 670 milioni di giovani sotto i 25 anni e reddito pro-capite di ancora 2 mila dollari”. (segue) (Cip)