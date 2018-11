Stati Uniti-Cina: Pechino non è una minaccia per Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang ha ribadito che Pechino non rappresenta una minaccia per Washington e che i due paesi dovrebbero mantenere un buon rapporto di cooperazione. Come riportato da "China News" il portavoce Lu ha ribadito che la Cina e gli Stati Uniti sono le prime due economie mondiali oltre che membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Mantenere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Usa non è soltanto un bene per i due paesi ma per lo sviluppo e il mantenimento della pace nel mondo", ha aggiunto Lu.(Cip)