Libia: dopo 7 anni ritorna la corrente elettrica a Tawergha

- La compagnia elettrica libica ha annunciato il ritorno dell’erogazione dell’energia elettrica alla città di Tawergha, nell’ovest della Libia, dopo sette anni di interruzione del servizio. Il ripristino di questo servizio è legato al ritorno degli abitanti della città nelle loro case dopo sette anni di ostracismi che li ha costretti a vivere come profughi in altre zone della Libia per i contrasti con le milizie di Misurata, risolti poi con un accordo di riconciliazione tra le due parti. Nell’accordo è infatti previsto il ripristino dei servizi e delle infrastrutture cittadine. (Lit)