Libia: missione Onu, alcune milizie stanno tentando di occupare le istituzioni di Tripoli

- La missione Onu in Libia (Unsmil) ha denunciato di aver registrato negli ultimi giorni a Tripoli “l’uso illegale della forza e di azioni di minaccia e terrore contro delle istituzioni private e pubbliche”, compreso banche, uffici turistici e la compagnia arabo libica per gli Investimenti. In un comunicato diffuso su Facebook si legge che “queste aggressioni mirano a prendere il controllo di queste istituzioni per entrare in possesso dei loro fondi nascondendosi dietro la necessità di garantire la sicurezza e richiamandosi a un potere non riconosciuto. I miliziani hanno spaventato gli impiegati in alcuni casi aggredendoli. L’ingerenza nella vita dei libici per mettere in pericolo i loro beni deve finire subito”, conclude la nota. (Lit)