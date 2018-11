Cile-Cina: Santiago firma adesione a iniziativa Nuova via della Seta

- Il governo cileno firma oggi un memorandum di intesa di cooperazione con la Cina nell'ambito dell'Iniziativa Belt and road (Bri, Nuova via della Seta), l'ambizioso progetto di rafforzamento dei commerci internazionali voluto da Pechino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cileno, Roberto Ampuero, intervenendo alla "China Week" in corso nella capitale cinese. "Ho l'onore di annunciare che il presidente Sebastian Pinera ha deciso di compiere un ulteriore passo nella relazione tra Cina e Cile: oggi, 2 novembre, firmeremo il memorandum di intesa in materia di cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Bri", ha detto il ministro segnalando che la decisione garantirà migliori opportunità di investimento i diverse aree, oltre alla possibilità di consolidare il Cile come piattaforma per gli investimenti asiatici in America latina. (segue) (Abu)