Cina: presidente Xi, serve supporto alle imprese private

- Il presidente Xi Jinping ha sottolineato la necessità id creare un ambiente di sviluppo migliore per l'economia privata nel processo di sviluppo economico della Cina. "Nel cammino per la costruzione di una società prospera sotto tutti gli aspetti, il settore privato cinese dovrebbe espandersi diventando sempre più forte. Negli ultimi 40 anni, il settore privato dell'economia è diventato una forza indispensabile per lo sviluppo della Cina e il principale contributo alla creazione di occupazione e all'innovazione tecnologica. Alcune società private hanno recentemente incontrato alcune difficoltà come risultato combinato di molteplici fattori esterni ed interni. Queste difficoltà vanno risolte in quanto ostacoli nel processo di sviluppo", ha detto Xi Jinping, nel corso di un incontro fra imprese private cinesi. "Tutte le aziende private e gli imprenditori appartengono alla nostra famiglia e dovrebbero sentirsi totalmente rassicurate e dedicarsi con devozione alla ricerca del proprio sviluppo", ha aggiunto Xi.(Cip)