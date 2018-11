Infrastrutture: governatore Veneto Zaia al "Corriere della Sera", la Tav non va fermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Veneto Luca Zaia è reduce dall'ennesimo sopralluogo di queste 72 ore che hanno devastato ampie zone della regione. "La montagna — dice in una intervista al "Corriere della Sera" — è in ginocchio, un disastro" e aggiunge che a questo punto i paragoni con il passato, secondo lui, non reggono più: "Qui è peggio dell'alluvione del 1966. Quello che è accaduto in questi giorni è di una scala diversa". Anche se è ancora il tempo dell'emergenza, si può già trarre qualche insegnamento: "Per me l'insegnamento è questo: servono opere, opere, opere. Per mettere in sicurezza il territorio, per il monitoraggio dei fiumi e la manutenzione dei boschi. La natura, a questi livelli, non la puoi fermare ma puoi attutire il colpo". I governatori non hanno già tutti gli strumenti: "Non tutti. Certo, con la Protezione civile le cose funzionano benissimo. Ma abbiamo bisogno di procedere più liberamente nei lavori preventivi. Per questo chiediamo l'autonomia". Il disastro di questi giorni dovrebbe rendere l'autonomia più urgente: "Certo. L'autonomia serve anche per avere più risorse da impiegare subito nelle emergenze. Finché le tasse dei veneti vanno a Roma...". (segue) (Res)