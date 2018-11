Infrastrutture: governatore Veneto Zaia al "Corriere della Sera", la Tav non va fermata (2)

- Zaia è presidente da 8 anni. Il problema della messa in sicurezza del territorio non nasce oggi: "Io ho esordito proprio con un'alluvione, nel 2010. Da allora in Veneto abbiamo speso 411 milioni di euro in infrastrutture: bacini di laminazione, consolidamento e monitoraggio degli argini". Non è bastato: "Tra lunedì e martedì in alcune zone sono scesi 7o centimetri d'acqua per metro quadrato. Non so se si riesce a immaginare cosa significano 70 centimetri. Ma gli argini hanno tenuto. E le previsioni hanno funzionato". Le previsioni: "Le previsioni sono cruciali e lo saranno sempre di più. Salvano vite umane. Abbiamo lavorato parecchio insieme all'università di Padova per affinare i modelli matematici". Domenica - continua - non pioveva, neanche una goccia: "Ma, sulla base dei dati che mi sono stati forniti, ho chiamato Salvini e gli ho detto: 'Chiudiamo le scuole'. Abbiamo fatto bene". Sulla montagna veneta è come dopo un terremoto: "migliaia di ettari di bosco rasi al suolo, come se fosse passata una gigantesca motosega. Ci sono 160 mila utenze senza energia elettrica: l'Agordino, l'altopiano di Asiago, la zona ai piedi della Marmolada. E' il cuore delle Dolomiti, sono luoghi amati e conosciuti, precipitati in uno scenario lunare. Ringrazio i volontari, che sono migliaia, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il governo, che ci stanno dando una mano". (segue) (Res)