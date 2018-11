Infrastrutture: governatore Veneto Zaia al "Corriere della Sera", la Tav non va fermata (3)

- Zaia ha chiesto alle banche di non riscuotere adesso le rate dei mutui per le persone di queste zone, che hanno perso tutto: "E di concedere finanziamenti straordinari. E ho scritto al premier Conte per chiedere di sospendere i pagamenti di imposte e bollette". I 5 Stelle dicono spesso: meglio destinare le risorse alla manutenzione del territorio che alle grandi opere: "Di alcuni progetti si può discutere. Per esempio, le dico il mio personale punto di vista, non conosco siciliani pronti a stracciarsi le vesti se non si fa il Ponte sullo Stretto". Se invece si parla di Tav: "Se non facciamo la Tav, perdiamo, letteralmente, un treno. E poi noi veneti saremmo doppiamente penalizzati. Le opere infrastrutturali dell'Alta velocità arrivano fino a Brescia con il quadruplicamento dei binari. Poi, da Brescia a Venezia, si torna a due binari, con treni merci e passeggeri che utilizzano lo stesso percorso. Assurdo. Insomma, io sono favorevole alla Tav anche per queste ragioni". E poi c'è la Pedemontana veneta, di cui i 5 Stelle non sono affatto convinti: "Sono 94 chilometri di strada strategici. Mi sono stancato del refrain 'dobbiamo vedere le carte'. Per tutelare la trasparenza come commissario alla Pedemontana abbiamo nominato il vice avvocato generale dello Stato, dimostrando, se vuole, una mentalità grillina ante litteram. Mi ribello all'idea che dove c'è una grande opera, c'è sempre un ladro in agguato. Qui non è così", ha concluso Zaia. (Res)