Giappone: riprendono i lavori di costruzione della nuova base militare Usa a Okinawa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione dell’assemblea prefetturale di Okinawa, in Giappone, ha approvato la bozza di una ordinanza per un referendum sul progetto di trasferimento della base statunitense di Futenma al distretto di Henoko (Nago). L’ordinanza è stata approvata la scorsa settimana, in occasione di una sessione plenaria dell’Assemblea prefetturale. A stabilire la data precisa del voto, che si terrà la prossima primavera, sarà il governatore neoeletto di Okinawa, Denny Tamaki, che ha promesso di bloccare i lavori di trasferimento in contrapposizione frontale con il governo centrale giapponese. L’obiettivo del referendum sarà di “riflettere accuratamente la volontà dei residenti della prefettura in merito al progetto di cementificazione della costa di Henoko per la costruzione di una base statunitense”, recita l’ordinanza. (segue) (Git)