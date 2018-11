Giappone: riprendono i lavori di costruzione della nuova base militare Usa a Okinawa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni prima del voto, il 63 per cento dei cittadini di Okinawa consultati nell’ambito di un sondaggio del quotidiano “Asahi” si era detto contrario alla politica del governo centrale giapponese in merito alle basi militari statunitensi in quella prefettura, mentre soltanto il 14 per cento aveva sostenuto la linea dell’Esecutivo guidato da Shinzo Abe. Negli ultimi mesi il premier Abe ha promosso le iniziative del governo tese ad alleviare l’onere posto su Okinawa dalla massiccia presenza delle Forze statunitensi. Tra le altre cose, il governo giapponese sta discutendo con gli Usa in trasferimento di metà dei militari statunitensi di stanza nella Northern Training Area e presso il distretto residenziale di Nishi-Futenma in altre aree del paese. Il governo Abe, però, è anche favorevole al progetto per la costruzione di una nuova base una a Henoko, nel distretto di Nago: presso il nuovo sito verrebbero trasferite le forze statunitensi attualmente di stanza a Futenma, nel pieno di un’area urbana. Il trasferimento, però, è divenuto il fulcro della contesta con gli attivisti e la parte dell’opinione pubblica okinawana categoricamente contrari alla presenza militare statunitense nella prefettura. (segue) (Git)